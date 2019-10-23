2019-10-23T10:42:41+03:00
Общество

Для погорельцев из Ростова открыли счет для пожертвований

Там будут собираться все средства для помощи пострадавшим
Полина Вачнадзе
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Помочь могут и частные лица. и организации. ФОТО: Ярославская областная ДумаПомочь могут и частные лица. и организации. ФОТО: Ярославская областная Дума
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Ярославское отделение Российского фонда милосердия и здоровья открыло благотворительный счет для сбора пожертвований пострадавшим от пожара на улице Ленинской в Ростове. На нем будут аккумулироваться все деньги, которые поступят от неравнодушных людей и организаций.

Реквизиты счеты следующие:

Ярославское областное отделение Общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» (ЯОООБОФ «Российский Фонд милосердия и здоровья»).

ИНН 7604017754

КПП 760601001

р/с 40703810242000084501

Ярославский филиал

ПАО «Промсвязьбанк»

БИК 047888760

к/с 30101810300000000760

В графе «назначение платежа» необходимо указать: «Благотворительное пожертвование для пострадавших при пожаре в Ростове Великом 19.10.2019».

Или на короткий номер 3434 с текстом: платеж+ярфонд+сумма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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