Для погорельцев из Ростова открыли счет для пожертвований
Ярославское отделение Российского фонда милосердия и здоровья открыло благотворительный счет для сбора пожертвований пострадавшим от пожара на улице Ленинской в Ростове. На нем будут аккумулироваться все деньги, которые поступят от неравнодушных людей и организаций.
Реквизиты счеты следующие:
Ярославское областное отделение Общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» (ЯОООБОФ «Российский Фонд милосердия и здоровья»).
ИНН 7604017754
КПП 760601001
р/с 40703810242000084501
Ярославский филиал
ПАО «Промсвязьбанк»
БИК 047888760
к/с 30101810300000000760
В графе «назначение платежа» необходимо указать: «Благотворительное пожертвование для пострадавших при пожаре в Ростове Великом 19.10.2019».
Или на короткий номер 3434 с текстом: платеж+ярфонд+сумма.
ИСТОЧНИК KP.RU