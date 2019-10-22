Строительство садика в Пошехонском районе находится на финальном этапе

СЕГОДНЯ 20:38 2019-10-22T20:38:58+03:00

Согласно плану строительства, детский сад будет готов к сдаче уже в декабре 2019 года. Фото: Правительство Ярославской области

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Строительство садика в Пошехонском районе Ярославской области города находится на заключительном этапе. Подрядчик уже приступил к внутренней отделке помещений. Помимо этого, проводятся работы по монтажу кровли.

- Возведен каркас здания, сделана гидроизоляция фундаментов, смонтированы пожарная и охранная сигнализация, система видеонаблюдения, подведены все наружные сети, - рассказали в пресс-службе Правительства региона.

Учреждение рассчитано на 110 воспитанников разных возрастов. Согласно плану строительства, детский сад будет готов к сдаче уже в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU