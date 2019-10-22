Строительство садика в Пошехонском районе находится на финальном этапе
Строительство садика в Пошехонском районе Ярославской области города находится на заключительном этапе. Подрядчик уже приступил к внутренней отделке помещений. Помимо этого, проводятся работы по монтажу кровли.
- Возведен каркас здания, сделана гидроизоляция фундаментов, смонтированы пожарная и охранная сигнализация, система видеонаблюдения, подведены все наружные сети, - рассказали в пресс-службе Правительства региона.
Учреждение рассчитано на 110 воспитанников разных возрастов. Согласно плану строительства, детский сад будет готов к сдаче уже в декабре 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU