2019-10-22T16:07:38+03:00
Общество

Жители Ярославской области нарыбачили в Дарвинском заповеднике на миллион рублей

В сети попалось более 1000 экземпляров рыбы
Полина Вачнадзе
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Обвиняемые были задержаны с поличным.Обвиняемые были задержаны с поличным.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Обвиняемые были задержаны с поличным сотрудниками Дарвинского заповедника в июле прошлого года. 30-летние мужчины, один из Рыбинска, другой из Рыбинского района, на моторной лодке заплыли на территорию охраняемого объекта и расставили там пять рыболовных сетей.

- В ходе незаконной ловли ими было добыто 1001 экземпляр синца, 61 – плотвы, 34 – чехони, 22 – окуня, 16 – густеры, 2 – судака, 19 – леща, 1 – язя. В общем 1156 экземпляров рыбы, - сообщает прокуратура Ярославской области.

Мужчинам предъявили обвинение по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с причинением особо крупного ущерба». А ущерб оказался такой же крупный, как и сам улов: более 1 миллиона рублей. Эту сумму горе-рыбаки должны заплатить в казну РФ. Кроме того, решением суда рыбинцы осуждены на 2 года условно каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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