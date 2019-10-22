Помогите найти: в Ярославской области может находиться пропавший владимирец на черной Volvo
Он выехал из деревни Пустынь 14 октября
ФОТО: Лиза Алерт
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Во Владимирской области пропал 45-летний мужчина.
14 октября Руслан Петрович Гонца уехал на черном автомобиле «Volvo S80» из деревни Пустынь Александровского района.
Руслан среднего роста – 176 сантиметров, обычного телосложения. Волосы темные, с небольшой сединой. Глаза карие.
У левой брови есть родинка.
Был одет в черную кофту, темные джинсы и темные кроссовки.
Может находиться в Ярославской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU