Помогите найти: в Ярославской области может находиться пропавший владимирец на черной Volvo

СЕГОДНЯ 15:53 2019-10-22T15:53:39+03:00

Он выехал из деревни Пустынь 14 октября

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Во Владимирской области пропал 45-летний мужчина.

14 октября Руслан Петрович Гонца уехал на черном автомобиле «Volvo S80» из деревни Пустынь Александровского района.

Руслан среднего роста – 176 сантиметров, обычного телосложения. Волосы темные, с небольшой сединой. Глаза карие.

У левой брови есть родинка.

Был одет в черную кофту, темные джинсы и темные кроссовки.

Может находиться в Ярославской области.

Поисковикам требуется помощь добровольцев. Если вы что-нибудь знаете, звоните по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU