Семьи погибших в Ростове получат компенсации

СЕГОДНЯ 15:43 2019-10-22T15:43:35+03:00

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Всем пострадавшим при пожаре на улице Ленинской в Ростове окажут единовременную материальную помощь. Людям выплатят по 100 тысяч рублей из резервного фонда правительства региона.

По 100 тысяч получат собственники жилья, на момент трагедии зарегистрированные в доме.

Для семей погибших также предусмотрены выплаты: по 100 тысяч рублей на каждого сгоревшего при пожаре.

Помимо этого, в течение 10 дней с момента трагедии все прописанные в доме жильцы могут обратиться в управление социальной защиты населения и труда администрации Ростова и Ростовского района. Им положена сумма в размере одного прожиточного минимума на текущие расходы. Выплату в двукратном размере прожиточного минимума получат ростовцы, пострадавшие на пожаре.

- В связи с полной или частичной утратой жилого помещения и имущества собственникам жилья и зарегистрированным по данному адресу также положена выплата в двукратном размере прожиточного минимума, - сообщили в правительстве региона.

За разъяснениями по всем вопросам можно обратиться по телефонам: 8(48536)6-28-93 и 6-29-09.

ИСТОЧНИК KP.RU