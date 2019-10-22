Ярославец устал терпеть пьяную жену и убил ее
В начале февраля 2019 года 54-летний житель Дзержинского района был у себя дома. В какой-то момент в квартиру вернулась его пьяная жена, которая ранее обещала закодироваться.
Мужчина не вытерпел очередной пьянки и начал бить ее руками и каким-то тупым предметом. Женщина получила травмы грудной клетки и повреждения органов брюшной полости. Она скончалась на месте.
По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования муж признал вину в полном объеме и помогал следователям расследовать дело.
У мужчины есть маленькая дочь, которая очень к нему привязана.
– При указанных обстоятельствах, суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста, – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Ярославской области.
Если отец будет плохо выполнять свои родительские обязательства, то отсрочку могут отменить.
ИСТОЧНИК KP.RU