2019-10-22T13:45:55+03:00
Происшествия

Ярославец устал терпеть пьяную жену и убил ее

Суд отсрочил ему наказание, пока дочери не исполнится 14 лет
Екатерина РЯБЦЕВА
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Женщина не раз обещала мужу, что закодируетсяЖенщина не раз обещала мужу, что закодируетсяФото: Алексей ФОКИН
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В начале февраля 2019 года 54-летний житель Дзержинского района был у себя дома. В какой-то момент в квартиру вернулась его пьяная жена, которая ранее обещала закодироваться.

Мужчина не вытерпел очередной пьянки и начал бить ее руками и каким-то тупым предметом. Женщина получила травмы грудной клетки и повреждения органов брюшной полости. Она скончалась на месте.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования муж признал вину в полном объеме и помогал следователям расследовать дело.

У мужчины есть маленькая дочь, которая очень к нему привязана.

– При указанных обстоятельствах, суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста, – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Ярославской области.

Если отец будет плохо выполнять свои родительские обязательства, то отсрочку могут отменить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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