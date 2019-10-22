Ярославец попросил погреться в машине и угнал ее у соседа по гаражу
Мужчина уже имел судимость
Далеко угонщик не уехал - попал в ДТПФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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44-летний житель Красноперекопского района припарковал свое авто в одном из местных гаражно-строительных кооперативов. Ключи от машины он отдал своему малознакомому соседу по гаражу – тот замерз и попросил погреться внутри автомобиля.
– В момент, когда владелец автомобиля отлучился, малознакомый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, поехал покататься на чужом автомобиле и попал в дорожно-транспортное происшествие, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Было возбуждено уголовно дело. Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU