2019-10-22T13:05:07+03:00
Происшествия

Ярославец попросил погреться в машине и угнал ее у соседа по гаражу

Мужчина уже имел судимость
Екатерина РЯБЦЕВА
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Далеко угонщик не уехал - попал в ДТПДалеко угонщик не уехал - попал в ДТПФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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44-летний житель Красноперекопского района припарковал свое авто в одном из местных гаражно-строительных кооперативов. Ключи от машины он отдал своему малознакомому соседу по гаражу – тот замерз и попросил погреться внутри автомобиля.

– В момент, когда владелец автомобиля отлучился, малознакомый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, поехал покататься на чужом автомобиле и попал в дорожно-транспортное происшествие, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Было возбуждено уголовно дело. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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