В Рыбинске на перекрестке Ленина и улицы 9 Мая теперь можно поворачивать налево с двух полос

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-22T12:39:40+03:00

Это поможет сократить пробку в вечернее время

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В Рыбинске поменялась схема движения. Теперь при повороте налево с проспекта Ленина на улицу 9 Мая водители смогут совершать маневр одновременно с двух полос.

Ранее такая схема движения была введена на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы.

Это позволяет сократить пробку в вечернее время и увеличить пропускную способность.

– На перекрестке уже установлены соответствующие дорожные знаки, позволяющие совершать поворот налево с двух полос. Кроме того, на этой неделе будут внесены изменения в режимы работы светофорных объектов по всему проспекту для улучшения движения транспорта, – пояснили в пресс-службе администрации города Рыбинска.

ИСТОЧНИК KP.RU