В Рыбинске на перекрестке Ленина и улицы 9 Мая теперь можно поворачивать налево с двух полос
В Рыбинске поменялась схема движения. Теперь при повороте налево с проспекта Ленина на улицу 9 Мая водители смогут совершать маневр одновременно с двух полос.
Ранее такая схема движения была введена на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы.
Это позволяет сократить пробку в вечернее время и увеличить пропускную способность.
– На перекрестке уже установлены соответствующие дорожные знаки, позволяющие совершать поворот налево с двух полос. Кроме того, на этой неделе будут внесены изменения в режимы работы светофорных объектов по всему проспекту для улучшения движения транспорта, – пояснили в пресс-службе администрации города Рыбинска.
ИСТОЧНИК KP.RU