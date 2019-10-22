2019-10-22T11:47:20+03:00
Происшествия

Жительницы Рыбинска обиделась на знакомого мужчину и поцарапала его «Шкоду»

Хозяин авто обратился в полицию
Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию Рыбинска обратился житель микрорайона Прибрежный. Мужчина рассказал, что его машину, «Шкоду Октавиа», поцарапала знакомая. Она поругалась с владельцем авто, и решила на эмоциях повредить имущество. Иномарка стояла припаркованная во дворе дома на Скомороховой горе.

Ущерб от такого неожиданного поступка составил около 12 тысяч рублей.

Правоохранители нашли подозреваемую. Ей оказалась 43-летняя женщина.

В пресс-службе УМВД России по Ярославской области пояснили, теперь ей грозит штраф либо обязательные работы, или даже арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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