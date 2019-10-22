2019-10-22T11:40:34+03:00
Общество

Завтра не пугаемся! В Ярославской области проверят систему оповещения

Силовики просят население не паниковать, никуда не бежать и ничего не делать
Полина Вачнадзе
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Проверка пройдет с 11 до 13 часов.Проверка пройдет с 11 до 13 часов.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Сирены в Ярославской области взвоют завтра, 23 октября. Техническая проверки пройдет с 11:00 до 13:00. Будут включены электросирены и громкоговорители, прервутся передачи на радио и телевидении.

Главное управление МЧС России по региону просит ярославцев не предаваться панике и не предпринимать никаких действий.

Данные системы предназначены для своевременного доведения информации до органов управления, силовых структур и населения в случае возникновения опасности как природного, так и техногенного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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