Завтра не пугаемся! В Ярославской области проверят систему оповещения
Силовики просят население не паниковать, никуда не бежать и ничего не делать
Проверка пройдет с 11 до 13 часов.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:
Сирены в Ярославской области взвоют завтра, 23 октября. Техническая проверки пройдет с 11:00 до 13:00. Будут включены электросирены и громкоговорители, прервутся передачи на радио и телевидении.
Главное управление МЧС России по региону просит ярославцев не предаваться панике и не предпринимать никаких действий.
Данные системы предназначены для своевременного доведения информации до органов управления, силовых структур и населения в случае возникновения опасности как природного, так и техногенного характера.
ИСТОЧНИК KP.RU