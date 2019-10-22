2019-10-22T11:19:58+03:00
Общество

В Ростове прощаются с детьми, погибшими на пожаре

Сегодня похоронят двух малышей
Полина Вачнадзе
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Сегодня в регионе день траура. ФОТО: правительство Ярославской областиСегодня в регионе день траура. ФОТО: правительство Ярославской области
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В Ростове Великом началось прощание с двумя малышами, которые погибли во время пожара ранним утром в субботу. Трагедия унесла жизни семерых человек, в том числе – пятерых детей от 1,5 до 6 лет. Три человека сейчас находятся в больнице, в том числе – и мама ребят, которых похоронят сегодня.

Прощание с остальными жертвами трагедии пройдет через несколько дней. Следственным органам необходимо провести генетические экспертизы.

Уже через сутки после случившегося сообщили, что причиной возгорания стал поджог, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом». Подозреваемый, 37-летний местный житель, вчера был заключен под стражу. По его словам, двухэтажный дом он поджег из-за конфликта с одной из семей, в нем проживающих.

Сегодня, 22 октября, в Ярославской области объявлен день траура по погибшим. На территории всего региона приспущены флаги, на телевидении, радио и в учреждениях культуры отменены развлекательные программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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