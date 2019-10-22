Скончалась в больнице: пассажирка иномарки получила несовместимые с жизнью травмы в ДТП под Ростовом

СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-22T10:02:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 22 октября, в Ростовском районе на дороге Ростов-Великий – Иваново – Нижний Новгород произошла страшная авария – столкнулись две иномарки. За рулем «Ниссана» находился 68-летний мужчина, а «Тойотой» управлял 43-летний водитель.

На место ДТП приехали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Врачи забрали 33-летнюю пассажирку «Тойоты», но женщина скончалась в больнице. Водитель «Ниссана» нуждается в оказании медицинской помощи.

– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU