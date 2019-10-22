Ярославская полиция за неделю нашла 15 детей, которые самовольно ушли из дома
За последнюю неделю ярославские полицейские нашли 15 подростков, которые ушли из дома или госучреждений.
В минувший вторник, 15 октября, правоохранители Кировского района получили сообщение о том, что пропала 15-летняя девочка. От родителей они узнали, что школьница была расстроена какой-то семейной ситуацией и не выходила на связь.
Поправшую искали волонтеры и полиция. В это же день ярославну нашли и отвели к родителям.
– Сотрудниками полиции совместно с представителями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с подростками проводится профилактическая работа, направленная на предупреждение совершения ими повторных самовольных уходов, – прокомментировали ситуацию в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU