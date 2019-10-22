Ярославская полиция за неделю нашла 15 детей, которые самовольно ушли из дома

СЕГОДНЯ 09:06 2019-10-22T09:06:58+03:00

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За последнюю неделю ярославские полицейские нашли 15 подростков, которые ушли из дома или госучреждений.

В минувший вторник, 15 октября, правоохранители Кировского района получили сообщение о том, что пропала 15-летняя девочка. От родителей они узнали, что школьница была расстроена какой-то семейной ситуацией и не выходила на связь.

Поправшую искали волонтеры и полиция. В это же день ярославну нашли и отвели к родителям.

– Сотрудниками полиции совместно с представителями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с подростками проводится профилактическая работа, направленная на предупреждение совершения ими повторных самовольных уходов, – прокомментировали ситуацию в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU