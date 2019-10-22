«Трактористы» переиграли «бронепоезд»

СЕГОДНЯ 07:49 2019-10-22T07:49:53+03:00

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Каким-то предвидением календаря в этом матче сошлись команды, находившиеся в одинаковом положении, но в разных конференциях. И «Локомотив», и «Трактор» были на 9-ом месте, причем, обоих от зоны плейофф отделяло только очко. Получалось, что победитель матча вторгался в группу плейофф. Однако предматчевый расклад для команды Александра Ардашева усугублялся долгим перелетом возвращения с недельной серии на Дальнем Востоке. Вот это обстоятельство и оказалось решающим в противостоянии «бронепоезда» с «Трактором». К тому же, после Дальнего Востока у нас были потери в составе. Уже на первых минутах было заметно, что «трактористы» выглядят на льду «Арены-2000» предпочтительнее наших. У ворот Ильи Коновалова не то, чтобы постоянно было жарко от атак гостей, но атаки эти были опаснее, нежели ярославские. Когда же на 7-й минуте за подножку удалили Якуба Накладала, то Коновалову пришлось попотеть, чтобы отразить все коварные заготовки гостей для реализации «лишнего». До первого перерыва нашим еще раз пришлось отдуваться в меньшинстве. И в начале второго периода ситуация дважды повторилась. А у гостей реализация «лишнего» отлично отработана, что и получилось во втором периоде по одной и той же схеме с передачей шайбы с края на край в касание на бросок по незакрытому углу ворот Коновалова. Почти 35 минут игры большинство было только у гостей. Лишь со счета 2:0 гости стали оказываться в меньшинстве. Но вот воспользоваться большинством у наших не получалось. В отличие от челябинцев с их наигранными и отработанными розыгрышами у парней Ардашева вследствие потерь в составе не оказалось исполнителей для реализации «лишнего». Правда, Григорию Денисенко удалось пробить вражеского вратаря, но при равных составах. В эти минуты ярославцы сумели навязать «Трактору» свою игру и, казалось, переломить ход матча. Но сил для этого не хватило по вышеуказанной причине. Даже получив в 3-ем периоде двойное большинство на полторы минуты, ярославцы не смогли им воспользоваться. Так что, в зону плейофф после этого матча попал «Трактор», а «бронепоезду» придется это делать в очередных играх. Возможности для этого есть.

«Локомотив» - «Трактор» -1:2 (0:0;1:2;0:0)

ИСТОЧНИК KP.RU