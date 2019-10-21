В Ярославской области похолодает ровно через неделю

СЕГОДНЯ 21:23 2019-10-21T21:23:07+03:00

Уже в следующий понедельник ночью наступят заморозки

Изменить размер текста: A A

Пока погода будет стабильно хорошая. Днем ртуть в термометре не опустится ниже 10 градусов. Ночью будет чуть холоднее – до 6 градусов.

Подует небольшой северо-западный ветер, который перейдет в юго-западный – 5-10 метров в секунду.

В целом погода будет облачная с прояснениями. Ночью иногда может пойдти небольшой дождь. Дни ожидаются без осадков.

Синоптики прогнозируют, что в следующий вторник в регионе выпадут снежные осадки, а температура воздуха опустится ниже нуля.

Будьте осторожны на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU