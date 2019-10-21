В Ярославской области 22 октября объявлено днем траура по погибшим при пожаре

СЕГОДНЯ 20:42 2019-10-21T20:42:08+03:00

Флаги будут спущены, а развлекательные эфиры отменены

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22 октября в Ярославской области объявлен днем траура по погибшим при пожаре в Ростове.

Эта трагедия лишила жизней семи человек, пятеро из которых – маленькие невинные дети. Малышам было всего от полутора до шести лет.

В день траура на территории нашего региона приспустят флаги, по телевидению, радио и в учреждениях культуры отменят развлекательные эфиры.

– Для поддержки пострадавших при пожаре будут выделены средства из резервных фондов Правительства области, администраций городского поселения Ростов и Ростовского района, – сообщили в пресс-службе правительства региона.

Редакция КП-Ярославль скорбит вместе с родными и близкими погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU