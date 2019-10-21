Ярославец на «Ладе» разбил припаркованный «Кадилак Эскалэйд»

СЕГОДНЯ 18:07 2019-10-21T18:07:03+03:00

В ДТП пострадали два человека Фото: УМВД по Ярославской области

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Вечер воскресенья, 20 октября, обернулся для ярославца на «Ладе Гранте» анекдотичной ситуацией. Помните, когда простой мужичок на отечественной легковушке врезается в огромный внедорожник…

В 22:40 в совсем несмешной ситуации оказался счастливый обладатель российской машины, с управлением которой он не справился. Седан вылетел на обочину и поразил сразу две цели: огромный «Кадилак Эскалэйд» и маленький «Фиат Пунто».

Водитель и несовершеннолетний пассажиры нуждаются в амбулаторном лечении. Если «Лада» не была застрахована, здоровье ее владельцу очень пригодится

ИСТОЧНИК KP.RU