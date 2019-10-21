Первые 38 лет детства мужчины самые сложные: спасатели достали из колодца любопытного ярославца
Мужчина не рассчитал длину веревки и не смог самостоятельно выбраться
Фото: ЦГЗ Ярославль
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Наверное, большое счастье, что при таком любопытстве мужчина дожил до 38 лет. Впрочем, кому-то счастье, а кому-то – головная боль. Например, спасателям ЦГЗ, которые этого «варвару» из колодца доставали.
ЧП произошло на Перекопе, у железнодорожного моста.
- Любопытство заставило его спуститься по висевшей веревке внутрь. Не рассчитав глубину колодца и длину веревки, мужчина упал на дно. Его друг обратился за помощью к спасателям.- рассказали в Центре гражданской защиты.
Спасатели достали из колодца любопытного ярославца.Видео: ЦГЗ
ИСТОЧНИК KP.RU