2019-10-21T16:39:18+03:00
Происшествия

Первые 38 лет детства мужчины самые сложные: спасатели достали из колодца любопытного ярославца

Мужчина не рассчитал длину веревки и не смог самостоятельно выбраться
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: ЦГЗ ЯрославльФото: ЦГЗ Ярославль
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Наверное, большое счастье, что при таком любопытстве мужчина дожил до 38 лет. Впрочем, кому-то счастье, а кому-то – головная боль. Например, спасателям ЦГЗ, которые этого «варвару» из колодца доставали.

ЧП произошло на Перекопе, у железнодорожного моста.

- Любопытство заставило его спуститься по висевшей веревке внутрь. Не рассчитав глубину колодца и длину веревки, мужчина упал на дно. Его друг обратился за помощью к спасателям.- рассказали в Центре гражданской защиты.

Спасатели достали из колодца любопытного ярославца.Видео: ЦГЗ

ИСТОЧНИК KP.RU

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