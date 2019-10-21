В Рыбинске установили миниатюрные дорожные знаки
Новые указатели почти в два раза меньше нам привычных
Миниатюрные указатели не противоречат ГОСТу. ФОТО: администрация Рыбинска
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Необычные дорожные знаки установили на улице Крестовой в Рыбинске. Как пояснили в администрации города, сделано это для улучшения внешнего облика улицы, при этом ГОСТ не нарушен.
- ГОСТ разрешает использовать такие знаки, они удачнее вписываются с окружающую среду. Уменьшенные знаки не будут загромождать исторический центр совими размерами, - пояснил заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства» Игорь Клунок.
Всего на улице Крестовой от Соборной площади до улицы Луначарского собираются установить 350 уменьшенных указателей.
ИСТОЧНИК KP.RU