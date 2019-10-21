2019-10-21T15:26:08+03:00
Общество

Сколько стоит автомат? Рыбинцам предлагают разоружиться и получить за это деньги

В городе идет профилактическая акция «Прощай, оружие!»
Полина Вачнадзе
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За незаконное хранение оружия предусмотрена административная и даже уголовная ответственностьЗа незаконное хранение оружия предусмотрена административная и даже уголовная ответственностьФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Жители Рыбинска могут сдать незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и получить за это деньги.

Если вы решили добровольно расстаться с пулеметом или автоматом, случайно оказавшимися у вас дома, необходимо обратиться в полицию (ул.Карякинская, 49). Сотрудники выедут на место, изымут предмет, который вы хотите сдать, проведут его экспертизу. И только потом можно рассчитывать на выплату. Если решительности не хватает, вспомните, что за незаконное хранение оружия предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

Итак, что сколько стоит?

Пулемет – 8000 рублей;

Автомат – 7000 рублей;

Винтовка, включая образцы нарезного длинноствольного оружия, приспособленного для снайперской стрельбы, - 6000 рублей;

Пистолет-пулемет – 5000 рублей;

Пистолет, револьвер – 5000 рублей;

Охотничье гладкоствольное оружие, включая обрезы, сменные вкладные стволы, - 4000 рублей;

Огнестрельное оружие ограниченного поражения – 2000 рублей;

Газовое оружие – 1000 рублей;

Самодельное стреляющее устройство – 3000 рублей;

Взрывчатые вещества (тротил, аммонит, гексоген и другие ) – 4 рубля за 1 грамм;

Взрывные устройства – 4000 рублей;

Средства взрывания – 100 рублей;

Огнемет – 8000 рублей;

Артиллерийский снаряд – 2000 рублей;

Выстрел к гранатомету – 2000 рублей;

Граната – 3000 рублей;

Мина инженерная – 2000 рублей;

Патрон к боевому оружию – 30 рублей;

Патрон к малокалиберному оружию – 10 рублей;

Патрон к гладкоствольному оружию – 10 рублей;

Патрон травматического действия – 5 рублей.

Основные части огнестрельного оружия – в размере 30% от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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