2019-10-21T14:07:37+03:00
Общество

Ярославских заемщиков ограничат в кредитах

Вводится понятие долговой нагрузки клиентов
Полина Вачнадзе
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Если платежи по всем кредитам будут превышать половину дохода человека, в новом займе могут отказать.Если платежи по всем кредитам будут превышать половину дохода человека, в новом займе могут отказать.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В октябре Банк России ввел новый механизм выдачи кредитов. Теперь, если сумма кредита превышает 10 тысяч рублей, банки и микрофинансовые организации обязаны считать долговую нагрузку заемщика. Для каждого человека она индивидуальна: учитывается соотношение суммы его среднемесячных платежей по всем кредитам и уровень дохода. При этом, если клиент является созаемщиком по другому кредиту и там образовалась просрочка платежа более 30 дней, в новом ему может быть отказано. Как могут отказать, если платежи по всем кредитам будут превышать половину дохода заемщика.

- Этот механизм, с одной стороны, призван повлиять на уровень финансовой ответственности заемщимков. Суть в том, чтобы сложнее было получить кредит, когда долговая нагрузка уже высокая. Люди не должны возлагать на себя непосильное финансовое бремя. С другой стороны, новый порядок способен упредить банки и МФО от неблагонадежных заемщиков, - прокомментировал нововведения управляющий отделением по Ярославской области ГУ Банка России по ЦФО Владимир Алексеев.

При всем при этом новые требования не распространяются на льготные образовательные кредиты и военную ипотеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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