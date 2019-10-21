Житель Мышкина выехал за границу после оплаты алиментов и штрафов на 100 тысяч рублей
Житель Мышкина задолжал по административным штрафам и собственному ребенку по алиментам почти 100 тысяч рублей. На мужчину было возбуждено 41 исполнительное производство.
Должник игнорировал всяческие требования и не торопился погасить задолженности.
Представители власти, в ответ на его безответственность, ограничили ему выезд за пределы страны.
Это, наконец-то, повлияло на мышкинца. Он перевел алименты и оплатил штрафы.
– В связи с полным погашением задолженности, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об отмене ограничения на выезд из Российской Федерации гражданина, – сообщили в пресс-службе УФМС России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU