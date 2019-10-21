2019-10-21T12:49:34+03:00
Общество

Житель Мышкина выехал за границу после оплаты алиментов и штрафов на 100 тысяч рублей

Только ограничение на выезд из страны заставило отца вернуть долг
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
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Житель Мышкина задолжал по административным штрафам и собственному ребенку по алиментам почти 100 тысяч рублей. На мужчину было возбуждено 41 исполнительное производство.

Должник игнорировал всяческие требования и не торопился погасить задолженности.

Представители власти, в ответ на его безответственность, ограничили ему выезд за пределы страны.

Это, наконец-то, повлияло на мышкинца. Он перевел алименты и оплатил штрафы.

– В связи с полным погашением задолженности, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об отмене ограничения на выезд из Российской Федерации гражданина, – сообщили в пресс-службе УФМС России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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