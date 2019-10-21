В Ярославле запретят движение, остановку и стоянку машин по Володарского
Ограничения связаны с матчем на стадионе «Шинник»
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В среду, 23 октября, в Ярославле во время матча на стадионе «Шинник» на участке улицы Володарского от Свободы до улицы Свердлова с 16 часов будет введено ограничение стоянки и остановки машин как по четной, так и по нечетной стороне. Ограничение будет действовать, пока идет матч.
Также на этом же месте с 18 часов будет запрещено движение транспорта. Автомобилям разрешат проезжать только после окончания матча.
Власти города просят автомобилистов быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU