В Ярославле запретят движение, остановку и стоянку машин по Володарского

СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-21T12:13:17+03:00

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В среду, 23 октября, в Ярославле во время матча на стадионе «Шинник» на участке улицы Володарского от Свободы до улицы Свердлова с 16 часов будет введено ограничение стоянки и остановки машин как по четной, так и по нечетной стороне. Ограничение будет действовать, пока идет матч.

Также на этом же месте с 18 часов будет запрещено движение транспорта. Автомобилям разрешат проезжать только после окончания матча.

Власти города просят автомобилистов быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU