В Ярославле на Красноборской иномарка сбила 78-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:31 2019-10-21T11:31:21+03:00

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В воскресенье, 20 октября, около 17.12 часов в Ярославле на Красноборской улице сбили пешехода. За рулем «Хендэ Солярис» находилась 48-летняя женщина.

– Она произвела наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для этого месте, в зоне видимости пешеходного перехода, – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На место аварии приезжали сотрудники ГИБДД, спасатели и скорая помощь. 78-летнюю пенсионерку увезли с травмами в больницу.

Сейчас проводится проверка, уточняются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU