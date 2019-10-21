В заброшенном доме на улице Нахимсона сгорели два человека

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-21T10:50:40+03:00

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Утром в понедельник, 21 октября, в самом Ярославля случился пожар. Загорелся заброшенный неэксплуатируемый двухэтажный дом на улице Нахимсона. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 6:05.

Еще до прибытия пожарных из пустующего дома вывели троих человек. На тушение исторического здания бросили восемь машин и 31 человека. Меньше чем через полчаса спасатели сбили открытое пламя на площади 30 квадратных метров, но полностью потушить его удалось только к 9 утра.

- . В ходе тушения пожара обнаружены тела двух человек, личность которых устанавливается. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организована доследственная проверка. – рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская. - Тела погибших направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. Причины возникновения пожара выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU