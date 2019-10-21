2019-10-21T10:24:44+03:00
Происшествия

В Ярославской области в ДТП пострадали четыре человека

Все они доставлены в больницы
Полина Вачнадзе
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Машина вылетела в кювет и перевернулась. ФОТО: пресс-служба УВД по Ярославской областиМашина вылетела в кювет и перевернулась. ФОТО: пресс-служба УВД по Ярославской области
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Авария произошла в воскресенье вечером на 50-м километре дороги «ЯрославльУглич». Столкнулись два автомобиля: «Тайота Камри» и «Киа». За рулем первой находился 55-летний мужчина, «Киа» управляла женщина. После столкновения она вылетела в кювет и перевернулась.

Оба водителя были доставлены в больницы. Пострадали и пассажиры «Киа»: 51-летний мужчина и 19-летняя девушка. Их также госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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