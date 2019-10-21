Незаконно обогатился: тутаевца заставили вернуть деньги в центр занятости
Мужчина и работал, и получат пособие по безработице
Только крайние меры помогли вернуть деньгиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мужчина встал на учет в тутаевский Центр занятости населения. Он довольно быстро нашел работу, но о своем трудоустройстве никому не сообщил и продолжил получать пособие. Всего ему было выплачено 45 тысяч рублей.
Когда правда выяснилась, житель Тутаева не стал возвращать деньги, не помогло и судебное решение – мужчина его просто проигнорировал. Тогда приставам пришлось пойти на крайние меры: арестовать имущество должника – земельный участок и жилой дом. Только это и помогло. Должник быстро вернул все деньги, полученные нечестным путем.
ИСТОЧНИК KP.RU