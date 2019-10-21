Умер артист ярославского ТЮЗа

СЕГОДНЯ 07:52 2019-10-21T07:52:44+03:00

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Актер театра и кино, заслуженный артист РФ Юрий Иванов скончался на 69-м году жизни после длительной болезни. Свыше 30 лет Юрий Иванович посвятил ярославскому ТЮЗу. Зрителям он также хорошо известен ролями в фильмах «Живи и помни»,«На углу у Патриарших»,

«Доктор Живаго», «Котовский», «Экипаж» и многих других. Юрий Иванов преподавал в театральном институте, обучил театральному мастерству два выпуска студентов.

Юрий Иванович был артистом, создававшим роли самого разного плана в пьесах как современной, так и мировой классической драматургии. Каждая из сыгранных артистом ролей была вкладом в сохранение культурного наследия, в дело воспитания подрастающего поколения.

Прощание с артистом прошло вчера, 20 октября. «КП»-Ярославль выражает соболезнования родным и близким Юрия Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU