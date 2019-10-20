2019-10-20T17:29:22+03:00
Общество

Юбилейный парк предложили окружить живой изгородью

Экспертная группа довольна реконструкцией парка, а вот ярославцы не очень
Полина Вачнадзе
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Ярославцы считают, что одного такого городка не хватит на всех детей. ФОТО: мэрия ЯрославляЯрославцы считают, что одного такого городка не хватит на всех детей. ФОТО: мэрия Ярославля
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Экспертная группа по благоустройству и комфортной городской среде побывала в Юбилейном парке, чтобы оценить его реконструкцию. Здесь заменили скамейки, урны, отремонтировали пешеходные дорожки, восстановили освещение и реконструировали фонтан. По словам специалистов, теперь парк выдержан в едином стиле, достигнута атмосфера уюта и разнообразия.

- Да, есть отдельные недочеты, но они легко устранимы. В целом оцениваем проведенное благоустройство положительно, - отметил архитектор Илья Клягин. Он же предложил в будущем создать зеленое ограждение по всему периметру парка.

Но многие ярославцы с такой оценкой категорически не согласны. И больше всего недовольства вызывает новый деревянный городок, которого явно недостаточно

для того количества детей, что обычно гуляют в Юбилейном.

- Почему в парке "Победы" построили новый городок без демонтажа старых, а в парке "Юбилейный" снесли три штуки? В том числе был городок для малышей. В новом, как я понимаю, будут кататься все - от мала до велика. Плюс мамы, одних малышей

на такую горку не отпустить, - пишет Мария Смирнова в группе "Жесть Ярославля" "ВКонтакте".

- Я в четверг там была. Хотела подойти поближе, посмотреть на данное сооружение и провалилась по щиколотку в грязь. Сделала только один шаг. Было темно, пришла домой, посмотрел на обувь - как будто побывала в трясине, - рассказала в комментариях Анна

Матвеевская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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