Юбилейный парк предложили окружить живой изгородью
Экспертная группа по благоустройству и комфортной городской среде побывала в Юбилейном парке, чтобы оценить его реконструкцию. Здесь заменили скамейки, урны, отремонтировали пешеходные дорожки, восстановили освещение и реконструировали фонтан. По словам специалистов, теперь парк выдержан в едином стиле, достигнута атмосфера уюта и разнообразия.
- Да, есть отдельные недочеты, но они легко устранимы. В целом оцениваем проведенное благоустройство положительно, - отметил архитектор Илья Клягин. Он же предложил в будущем создать зеленое ограждение по всему периметру парка.
Но многие ярославцы с такой оценкой категорически не согласны. И больше всего недовольства вызывает новый деревянный городок, которого явно недостаточно
для того количества детей, что обычно гуляют в Юбилейном.
- Почему в парке "Победы" построили новый городок без демонтажа старых, а в парке "Юбилейный" снесли три штуки? В том числе был городок для малышей. В новом, как я понимаю, будут кататься все - от мала до велика. Плюс мамы, одних малышей
на такую горку не отпустить, - пишет Мария Смирнова в группе "Жесть Ярославля" "ВКонтакте".
- Я в четверг там была. Хотела подойти поближе, посмотреть на данное сооружение и провалилась по щиколотку в грязь. Сделала только один шаг. Было темно, пришла домой, посмотрел на обувь - как будто побывала в трясине, - рассказала в комментариях Анна
Матвеевская.
ИСТОЧНИК KP.RU