В Переславском районе иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-20T15:15:00+03:00

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ДТП произошло вечером на 141-м километре дороги «Холмогоры» в Переславском районе. 50-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под колеса «Рено». С травмами пострадавшего госпитализировали в больницу.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU