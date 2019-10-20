В Переславском районе иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе
Пострадавший попал в больницу
По факту аварии проводится проверкаФото: Олег УКЛАДОВ
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ДТП произошло вечером на 141-м километре дороги «Холмогоры» в Переславском районе. 50-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под колеса «Рено». С травмами пострадавшего госпитализировали в больницу.
Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU