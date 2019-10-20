Снег с улиц Ярославля будут складировать в городе
Прошлая зима запомнилась всем ярославцам неубранными улицами, сугробами и на проезжих частях, и на тротуарах. Чтобы ситуация не повторилась в ближайшие месяцы, городские власти решили создать специальные площадки, куда будет свозиться снег. Их должны организовать в каждом районе, подальше от жилых домов. Например, на улицах Магистральная, Автозаводская.
Кроме того, мэр Ярославля Владимир Волков попросил управляющие компании чистить не только дворы и улицы, но и обратить внимание на межквартальные проезды. Хорошая новость: зимой в городе будут работать около ста снегоуборочных машин.
ИСТОЧНИК KP.RU