Снег с улиц Ярославля будут складировать в городе

СЕГОДНЯ 14:12 2019-10-20T14:13:53+03:00

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Прошлая зима запомнилась всем ярославцам неубранными улицами, сугробами и на проезжих частях, и на тротуарах. Чтобы ситуация не повторилась в ближайшие месяцы, городские власти решили создать специальные площадки, куда будет свозиться снег. Их должны организовать в каждом районе, подальше от жилых домов. Например, на улицах Магистральная, Автозаводская.

Кроме того, мэр Ярославля Владимир Волков попросил управляющие компании чистить не только дворы и улицы, но и обратить внимание на межквартальные проезды. Хорошая новость: зимой в городе будут работать около ста снегоуборочных машин.

ИСТОЧНИК KP.RU