Команда «Михалыча» показала в Воронеже принцип «Везёт тому, кто везёт»

СЕГОДНЯ 20:22 2019-10-19T20:22:58+03:00

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Досадное домашнее поражение от «Чайки» должно было крепко встряхнуть парей Александра Побегалова, чтобы реабилитироваться за невезение. Матч в Воронеже с исторически неуступчивым для нас «Факелом» подошел для этого как нельзя лучше.

С самого начала ярославцам пришлось преодолевать невезение, когда защитник Николай Покидышев в своей штрафной на 7-й минуте, в подкате прерывая атаку хозяев, потерял равновесие и рухнул прямо на мяч. Арбитр посчитал, что при этом была игра рукой и показал на «точку».

Но не зря «Михалыч» определил в ворота именно Дмитрия Яшина, великому однофамильцу которого, Льву Яшину, как раз сегодня 90 лет. Магия имени Яшина, видать, возымела действо, потому бьющий послал мяч над перекладиной, избавив ярославцев от борьбы с «автобусом».

Хозяева, которым очки нужны позарез, старались атаковать всеми силами, тогда как наши четко действовали в обороне и ловили моменты для острых выпадов. Не 23-й минуте коварный навес Ивана Олейникова от правой бровки вратарь «Факела» едва вынес на угловой, но на этом его везение кончилось. От флажка навес Дмитрия Самойлова нашел перед воротами голову нашего защитника Олега Кожемякина, от которой всколыхнулась сетка ворот – 1:0!

В том, что началось действие правила «Везёт тому, кто везёт», Воронеж мог окончательно убедиться после перерыва, когда ярославцы начали регулярно ловить хозяев на увлечении попытками отыграться. Только что принявший «Факел» новый тренер Владимир Бесчастных всех своих бойцов отрядил в бой дабы. Однако наши, которые «везли», практически ни разу (после пенальти) так и не позволили создать у ворот Яшина голевой момент. Зато киперу «Факела» не везло по полной.

На 53-й минуте в борьбе на верху у штрафной хозяев Эльдар Низамутдинов сбросил мяч на ход Сергею Самодину, который в касание вколотил мяч в дальний угол ворот. Затем с интервалом в минуту ярославцы трижды могли сделать счет крупным, но портили концовки.

Справедливость все же восторжествовала, когда на 74-й минуте Самойлов слева прострелил на «Низу», удар которого вратарь с трудом отбил ногой, но набегавший Олейников завершил атаку.

А эффектную точку в матче, когда местная «торсида» уже овациями встречала игру гостей, поставил дубль Самодина, которому юный Никита Мацхарашвили выдал шикарный пас на гол. Сергей после этого гола стал лучшим бомбардиром «Шинника», одержавшего самую крупную свою выездную победу. «Факел» - «Шинник» - 0:4(0:1)

ИСТОЧНИК KP.RU