2019-10-19T20:22:58+03:00
Спорт

Команда «Михалыча» показала в Воронеже принцип «Везёт тому, кто везёт»

«Шинник» одержал в гостях самую крупную за долгие годы победу
Виктор ПОЛЯК
Поделиться:
Ярославцы одержали самую крупную свою выездную победу. Фото: "ФК "Шинник" Ярославль".Ярославцы одержали самую крупную свою выездную победу. Фото: "ФК "Шинник" Ярославль".
Изменить размер текста:

Досадное домашнее поражение от «Чайки» должно было крепко встряхнуть парей Александра Побегалова, чтобы реабилитироваться за невезение. Матч в Воронеже с исторически неуступчивым для нас «Факелом» подошел для этого как нельзя лучше.

С самого начала ярославцам пришлось преодолевать невезение, когда защитник Николай Покидышев в своей штрафной на 7-й минуте, в подкате прерывая атаку хозяев, потерял равновесие и рухнул прямо на мяч. Арбитр посчитал, что при этом была игра рукой и показал на «точку».

Но не зря «Михалыч» определил в ворота именно Дмитрия Яшина, великому однофамильцу которого, Льву Яшину, как раз сегодня 90 лет. Магия имени Яшина, видать, возымела действо, потому бьющий послал мяч над перекладиной, избавив ярославцев от борьбы с «автобусом».

Хозяева, которым очки нужны позарез, старались атаковать всеми силами, тогда как наши четко действовали в обороне и ловили моменты для острых выпадов. Не 23-й минуте коварный навес Ивана Олейникова от правой бровки вратарь «Факела» едва вынес на угловой, но на этом его везение кончилось. От флажка навес Дмитрия Самойлова нашел перед воротами голову нашего защитника Олега Кожемякина, от которой всколыхнулась сетка ворот – 1:0!

В том, что началось действие правила «Везёт тому, кто везёт», Воронеж мог окончательно убедиться после перерыва, когда ярославцы начали регулярно ловить хозяев на увлечении попытками отыграться. Только что принявший «Факел» новый тренер Владимир Бесчастных всех своих бойцов отрядил в бой дабы. Однако наши, которые «везли», практически ни разу (после пенальти) так и не позволили создать у ворот Яшина голевой момент. Зато киперу «Факела» не везло по полной.

На 53-й минуте в борьбе на верху у штрафной хозяев Эльдар Низамутдинов сбросил мяч на ход Сергею Самодину, который в касание вколотил мяч в дальний угол ворот. Затем с интервалом в минуту ярославцы трижды могли сделать счет крупным, но портили концовки.

Справедливость все же восторжествовала, когда на 74-й минуте Самойлов слева прострелил на «Низу», удар которого вратарь с трудом отбил ногой, но набегавший Олейников завершил атаку.

А эффектную точку в матче, когда местная «торсида» уже овациями встречала игру гостей, поставил дубль Самодина, которому юный Никита Мацхарашвили выдал шикарный пас на гол. Сергей после этого гола стал лучшим бомбардиром «Шинника», одержавшего самую крупную свою выездную победу. «Факел» - «Шинник» - 0:4(0:1)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФУТБОЛ: «Шинник» (Ярославль)»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославский суд продлил арест фигурантам дела о пытках в колонии
В Ростове Великом будет введен режим чрезвычайной ситуации
В Ярославле мошенники оставили женщину без денег с помощью сайта объявлений
Открыт сбор средств для пострадавших в пожаре, забравшем жизни семи человек
Появился список погибших в пожаре на улице Ленинской в Ростове Великом
Из под завалов сгоревшего дома в Ростове извлечено тело седьмого погибшего
Двое пострадавших в ростовском пожаре находятся в реанимации ЦРБ
В Правительстве Ярославской области решают вопрос расселении людей из сгоревшего дома
Пожар в Ростове унес жизни семи человек, еще трое госпитализированы
Трагедия в Ростове: появилось видео пожара, унесшего жизни пятерых детей
Причинение смерти по неосторожности: по факту пожара в Ростове возбуждено уголовное дело
При пожаре в Ростове погибли дети. Список пострадавших
Ярославские росгвардейцы вернули домой растерянных пенсионеров
В Ярославле неаккуратно стриженную болонку сдали на пирожки
Прокуратура добилась лишения водительских прав опасных водителей
Сотрудника Ярославского медицинского университета будут судить за получение взятки
В Ярославль привезут частичку пояса Пресвятой Богородицы
Карякинский парк в Рыбинске снова закроют для посетителей
Ярославский судья проиграл сражение с Чайкой
Мэрия Ярославля приняла после ремонта улицу Угличскую
В Ярославле повысится стоимость проездных билетов
Ярославские присяжные вынесли обвинительный вердикт архангельцам