Ярославский суд продлил арест фигурантам дела о пытках в колонии
Срок увеличен на два месяца
Арест продлится до 20 декабря 2019 года.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Ярославский областной суд продлил срок домашнего ареста шести фигурантам уголовного дела о пытках в колонии. Срок содержания под стражей увеличен для Дмитрия Соловьева, Игоря Богданова, Александра Морозова, Руслана Цветкова, Алексея Бровкина и Сипана Мамояна.
- Также Ярославский областной суд продлил на два месяца срок домашнего ареста Ивану Калашникову, который является бывшим заместителем начальника колонии №1, - добавили в пресс-службе ярославского областного суда.
Арест продлится до 20 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU