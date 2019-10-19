2019-10-19T17:31:16+03:00
Общество

Ярославский суд продлил арест фигурантам дела о пытках в колонии

Срок увеличен на два месяца
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Арест продлится до 20 декабря 2019 года.Арест продлится до 20 декабря 2019 года.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

Ярославский областной суд продлил срок домашнего ареста шести фигурантам уголовного дела о пытках в колонии. Срок содержания под стражей увеличен для Дмитрия Соловьева, Игоря Богданова, Александра Морозова, Руслана Цветкова, Алексея Бровкина и Сипана Мамояна.

- Также Ярославский областной суд продлил на два месяца срок домашнего ареста Ивану Калашникову, который является бывшим заместителем начальника колонии №1, - добавили в пресс-службе ярославского областного суда.

Арест продлится до 20 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове Великом будет введен режим чрезвычайной ситуации
В Ярославле мошенники оставили женщину без денег с помощью сайта объявлений
Открыт сбор средств для пострадавших в пожаре, забравшем жизни семи человек
Появился список погибших в пожаре на улице Ленинской в Ростове Великом
Из под завалов сгоревшего дома в Ростове извлечено тело седьмого погибшего
Двое пострадавших в ростовском пожаре находятся в реанимации ЦРБ
В Правительстве Ярославской области решают вопрос расселении людей из сгоревшего дома
Пожар в Ростове унес жизни семи человек, еще трое госпитализированы
Трагедия в Ростове: появилось видео пожара, унесшего жизни пятерых детей
Причинение смерти по неосторожности: по факту пожара в Ростове возбуждено уголовное дело
При пожаре в Ростове погибли дети. Список пострадавших
Ярославские росгвардейцы вернули домой растерянных пенсионеров
В Ярославле неаккуратно стриженную болонку сдали на пирожки
Прокуратура добилась лишения водительских прав опасных водителей
Сотрудника Ярославского медицинского университета будут судить за получение взятки
В Ярославль привезут частичку пояса Пресвятой Богородицы
Карякинский парк в Рыбинске снова закроют для посетителей
Ярославский судья проиграл сражение с Чайкой
Мэрия Ярославля приняла после ремонта улицу Угличскую
В Ярославле повысится стоимость проездных билетов
Ярославские присяжные вынесли обвинительный вердикт архангельцам