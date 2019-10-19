Ярославский суд продлил арест фигурантам дела о пытках в колонии

СЕГОДНЯ 17:31 2019-10-19T17:31:16+03:00

Арест продлится до 20 декабря 2019 года. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Срок увеличен на два месяца

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Ярославский областной суд продлил срок домашнего ареста шести фигурантам уголовного дела о пытках в колонии. Срок содержания под стражей увеличен для Дмитрия Соловьева, Игоря Богданова, Александра Морозова, Руслана Цветкова, Алексея Бровкина и Сипана Мамояна.

- Также Ярославский областной суд продлил на два месяца срок домашнего ареста Ивану Калашникову, который является бывшим заместителем начальника колонии №1, - добавили в пресс-службе ярославского областного суда.

Арест продлится до 20 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU