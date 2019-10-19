2019-10-19T14:56:21+03:00
Общество

В Ярославле мошенники оставили женщину без денег с помощью сайта объявлений

Женщина хотела купить лодочный мотор
Полина ЗАЙЦЕВА
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Неизвестные под предлогом предоплаты предложили ей осуществить перевод денежных средств.Неизвестные под предлогом предоплаты предложили ей осуществить перевод денежных средств.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Ярославля обратилась 40-летняя жительница Красноперекопского района города, ставшая жертвой мошенников. Женщина рассказала, что увидела на одном из сайтов объявлений предложение о продаже лодочного мотора.

- Неизвестные под предлогом предоплаты предложили ей осуществить перевод денежных средств. Что она и сделала, перечислив на банковскую карту деньги в сумме 11 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – После этого получатели денежных средств перестали выходить на связь с заявителем.

По данному факту проводится проверка. Полиция призывает граждан быть предельно внимательными и бдительными при осуществлении денежных расчётов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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