В Ярославле мошенники оставили женщину без денег с помощью сайта объявлений
В полицию Ярославля обратилась 40-летняя жительница Красноперекопского района города, ставшая жертвой мошенников. Женщина рассказала, что увидела на одном из сайтов объявлений предложение о продаже лодочного мотора.
- Неизвестные под предлогом предоплаты предложили ей осуществить перевод денежных средств. Что она и сделала, перечислив на банковскую карту деньги в сумме 11 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – После этого получатели денежных средств перестали выходить на связь с заявителем.
По данному факту проводится проверка. Полиция призывает граждан быть предельно внимательными и бдительными при осуществлении денежных расчётов.
ИСТОЧНИК KP.RU