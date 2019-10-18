Ярославские росгвардейцы вернули домой растерянных пенсионеров

СЕГОДНЯ 20:38 2019-10-18T20:38:54+03:00

Они вышли погулять и заблудились, потому что старенькие

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Ярославские росгвардейцы сделали хорошее дело: помогли стареньким бабушке и дедушке заново найти свои дома. Вдохновитесь их примером и не оставайтесь равнодушными!

На улице Урицкого в Брагино патрульные пришли на помощь 81-летней пенсионерке, которая вышла утром на прогулку и забыла дорогу домой. Ее согрели в служебной машине, выяснили, где она живет и проводили до квартиры. Кстати, росгвардейцев на помощь позвали прохожие.

А пожилого мужчину вернули домой уже в Тутаеве. Он ушел из интерната и заблудился. Сотрудники сообщили приметы, и росгвардейцы разыскали его в течение получаса.

ИСТОЧНИК KP.RU