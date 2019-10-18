2019-10-18T19:09:47+03:00
Общество

В Ярославле неаккуратно стриженную болонку сдали на пирожки

Хозяйка привела своего пса в магазин, приказала быть хорошим мальчиком и пропала
Роман РЫЖИКОВ
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Собакен ждет хозяйку, но, на всякий случай, ему ищут новый домСобакен ждет хозяйку, но, на всякий случай, ему ищут новый домФото: Евгения ГУСЕВА
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Необычный способ отдохнуть от своего питомца придумала жительница Среднего поселка. Женщина с собачкой пришла в магазин, где торгуют пирожками, сняла ошейник и сказала: «Сидеть». Об этом рассказала подруга продавщицы в социальных сетях:

-Она просто взяла и оставила своего питомца на произвол судьбы и со спокойной совестью ушла домой! – рассказала обеспокоенная ярославна в городском «Подслушано» в Вконтакте. - Продавцы не знают что делать, магазин в 21 час закроется, и собачка окажется на улице, такая маленькая и домашняя!

Сердобольная женщина предлагает неравнодушным забрать себе черно-серого мальчика с белой грудкой и не очень хорошей стрижкой. Фото, она, к сожалению, приложить не смогла.

- Милый мой, она как из белый Бим, черное ухо! Глаза добрые добрые! И ничего не ест, ничего не трогает! Ну зачем же так бросать животное! - рассказала КП-Ярославль Ольга, продавщица, которая ищет собаке новых хозяев. - Они же беззащитные, не надо так поступать! Нельзя же так...

Если вы хотите завести питомца и, заодно, прикупить пирожков на вечер пятницы, позвоните продавщице Ольге по номеру 89206520783.

ИСТОЧНИК KP.RU

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