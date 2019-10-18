Сотрудника Ярославского медицинского университета будут судить за получение взятки
По данным следствия, в декабре прошлого года теперь уже бывший руководитель контрактной службы медуниверситета помог подписать договор на ремонт кондиционеров в учреждении. В документах фигурировали явно завышенные цены, кроме того, было обещано беспрепятственное подписание всех бумаг, подтверждающих факт оказания услуг. За то, чтобы контракт был заключен, обвиняемый получил в качестве благодарности 135 тысяч рублей.
В итоге, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в значительном размере за незаконные действия».
- Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, - сообщили в пресс-службе Следственного Управления СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU