Сотрудника Ярославского медицинского университета будут судить за получение взятки

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-18T17:01:56+03:00

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По данным следствия, в декабре прошлого года теперь уже бывший руководитель контрактной службы медуниверситета помог подписать договор на ремонт кондиционеров в учреждении. В документах фигурировали явно завышенные цены, кроме того, было обещано беспрепятственное подписание всех бумаг, подтверждающих факт оказания услуг. За то, чтобы контракт был заключен, обвиняемый получил в качестве благодарности 135 тысяч рублей.

В итоге, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в значительном размере за незаконные действия».

- Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, - сообщили в пресс-службе Следственного Управления СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU