2019-10-18T16:27:32+03:00
Общество

В Ярославль привезут частичку пояса Пресвятой Богородицы

Поклониться ей можно будет в Успенском соборе
Полина Вачнадзе
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Поклониться частичке пояса Пресвятой Богородицы можно будет с 6 по 10 ноября. ФОТО: пресс-служба Ярославской епархииПоклониться частичке пояса Пресвятой Богородицы можно будет с 6 по 10 ноября. ФОТО: пресс-служба Ярославской епархии
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Святыню доставят из Казанского собора Санкт-Петербурга утром 6 ноября. В 9 утра в Успенском соборе пройдет Божественная литургия, которую совершит митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.

Считается, что пояс – священная реликвия – исцеляет от различных недугов, лечит бесплодие, помогает при родах. Поклониться частичке пояса Пресвятой Богородицы можно будет с 6 по 10 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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