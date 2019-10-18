В Ярославль привезут частичку пояса Пресвятой Богородицы
Поклониться ей можно будет в Успенском соборе
Поклониться частичке пояса Пресвятой Богородицы можно будет с 6 по 10 ноября. ФОТО: пресс-служба Ярославской епархии
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Святыню доставят из Казанского собора Санкт-Петербурга утром 6 ноября. В 9 утра в Успенском соборе пройдет Божественная литургия, которую совершит митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.
Считается, что пояс – священная реликвия – исцеляет от различных недугов, лечит бесплодие, помогает при родах. Поклониться частичке пояса Пресвятой Богородицы можно будет с 6 по 10 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU