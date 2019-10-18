2019-10-18T14:54:19+03:00
Общество

Мэрия Ярославля приняла после ремонта улицу Угличскую

Всего было отремонтировано почти 3,5 километра
Полина Вачнадзе
Поделиться:
На Угличской отремонтировали еще и тротуары. ФОТО: мэрия ЯрославляНа Угличской отремонтировали еще и тротуары. ФОТО: мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Улицу Угличскую ремонтировали в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Там заменили более 50 тысяч кв.метров асфальта, причем с применением современных технологий, повышающих его качество и износоустойчивость. Всего было отремонтировано почти 3,5 километра дороги.

- Работы выполнены вовремя и качественно. Пообщались с жителями, от них поступило предложение установить на переходе светофор и сделать освещение. Все предложения, которые поступают по ремонтируемым объектам, мы обязательно учитываем и вносим в план, - сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

По просьбам ярославцев уже оборудован пешеходный переход на перекрестке улиц Угличской и Чкалова. Место было опасное, особенно если учесть, что рядом находится школа. Кроме всего прочего, на Угличской отремонтировали тротуары, колодцы, привели в порядок и установили 390 дорожных знаков, организовали парковку на 40 мест.

Но без замечаний все же не обошлось. Дорожники оставили после себя мусор и не выставили часть ограждения вдоль проезжей части. За пять дней они должны исправить недостатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудника Ярославского медицинского университета будут судить за получение взятки
В Ярославль привезут частичку пояса Пресвятой Богородицы
Карякинский парк в Рыбинске снова закроют для посетителей
Ярославский судья проиграл сражение с Чайкой
В Ярославле повысится стоимость проездных билетов
Ярославские присяжные вынесли обвинительный вердикт архангельцам
Тело под мостом: В Рыбинске задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
На вокзале «Ярославль Московский» будут помогать инвалидам добраться до поезда
Рыбинским родителям и учителям расскажут, что такое «буллинг» в соцсетях
В Ярославле пропала 84-летняя бабушка в берете
В Рыбинске отремонтировали 14 дворов
Осужденным ярославнам рассказали о бирже труда, пенсиях и актуальных вакансиях
Началось расследование по факту несанкционированной свалки продуктов под Туношной
Ярославца, пропавшего неделю назад, нашли мертвым в канаве
Быстрые деньги: ярославец украл двигатель и четыре колеса с «Лады Гранты»
Октябрь, ты ли это: ярославцев ждут теплые дождливые выходные
Мэр Ярославля уволил Ильхама Худиева из-за «нечистых рук»
«Бронепезд» справился с «Адмиралом» в битве на буллитах
В Ярославле пропала 15-летняя голубоглазая девочка с каре
В ярославской исправительной колонии ежедневно выпекают 500 буханок хлеба
Реорганизации ортопедического отделения ярославской больницы №2 не будет
В Ярославле приземлился самолет 1944 года производства
Ярославна задолжала больше миллиона рублей и чуть не лишилась красного «Бьюика»
На реконструкцию парка «Плещеево озеро» дали 6 миллионов рублей
В Ярославле столкнулись легковушка и автобус
Ярославские приставы выехали на Фрунзе, чтобы ловить должников