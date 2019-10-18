Мэрия Ярославля приняла после ремонта улицу Угличскую

СЕГОДНЯ 14:54 2019-10-18T14:54:19+03:00

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Улицу Угличскую ремонтировали в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Там заменили более 50 тысяч кв.метров асфальта, причем с применением современных технологий, повышающих его качество и износоустойчивость. Всего было отремонтировано почти 3,5 километра дороги.

- Работы выполнены вовремя и качественно. Пообщались с жителями, от них поступило предложение установить на переходе светофор и сделать освещение. Все предложения, которые поступают по ремонтируемым объектам, мы обязательно учитываем и вносим в план, - сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

По просьбам ярославцев уже оборудован пешеходный переход на перекрестке улиц Угличской и Чкалова. Место было опасное, особенно если учесть, что рядом находится школа. Кроме всего прочего, на Угличской отремонтировали тротуары, колодцы, привели в порядок и установили 390 дорожных знаков, организовали парковку на 40 мест.

Но без замечаний все же не обошлось. Дорожники оставили после себя мусор и не выставили часть ограждения вдоль проезжей части. За пять дней они должны исправить недостатки.

ИСТОЧНИК KP.RU