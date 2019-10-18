2019-10-18T13:18:31+03:00
Общество

В Ярославле повысится стоимость проездных билетов

Произойдет это с 1 ноября
Полина Вачнадзе
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Стоимость льготных проездных останется прежней. ФОТО: мэрия ЯрославляСтоимость льготных проездных останется прежней. ФОТО: мэрия Ярославля
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Очередное повышение стоимости проезда ожидает ярославцев. Теперь взялись за проездные. Новые расценки начнут действовать с 1 ноября, поэтому кто поспешит, сможет пополнить счет проездного до конца этого месяца еще по существующим тарифам.

Итак, сколько же будут стоить проездные?

- на один вид транспорта – 1350 рублей;

- рабочего дня на один вид транспорта – 950 рублей;

- на два вида транспорта – 1700 рублей;

- рабочего дня на два вида транспорта – 1200 рублей;

- на три вида транспорта – 1900 рублей;

- рабочего дня на три вида транспорта – 1350 рублей.

Стоимость льготных проездных останется прежней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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