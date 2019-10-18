В Ярославле повысится стоимость проездных билетов
Очередное повышение стоимости проезда ожидает ярославцев. Теперь взялись за проездные. Новые расценки начнут действовать с 1 ноября, поэтому кто поспешит, сможет пополнить счет проездного до конца этого месяца еще по существующим тарифам.
Итак, сколько же будут стоить проездные?
- на один вид транспорта – 1350 рублей;
- рабочего дня на один вид транспорта – 950 рублей;
- на два вида транспорта – 1700 рублей;
- рабочего дня на два вида транспорта – 1200 рублей;
- на три вида транспорта – 1900 рублей;
- рабочего дня на три вида транспорта – 1350 рублей.
Стоимость льготных проездных останется прежней.
ИСТОЧНИК KP.RU