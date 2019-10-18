2019-10-18T12:55:58+03:00
Общество

Ярославские присяжные вынесли обвинительный вердикт архангельцам

Они избили, ограбили и утопили в канаве своего знакомого
Полина Вачнадзе
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За решеткой мужчины проведут по 15,5 лет каждый.За решеткой мужчины проведут по 15,5 лет каждый.Фото: Борис КОКУРИН
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Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт двум жителям Архангельской области. Их обвиняли в грабеже и убийстве.

По данным следствия, июньской ночью в 2018 году злоумышленники напали на своего 56-летнего знакомого, избили его и похитили 50 тысяч рублей. После этого потерпевшего утопили в отводной канаве недалеко от Костромского шоссе.

Обвиняемые сами ходатайствовали о том, чтобы их дело рассматривал суд присяжных. Видимо, надеялись на сочувствие и понимание. Но этого не случилось: присяжные признали подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

- Сегодня злоумышленникам назначено наказание. Каждому по 15,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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