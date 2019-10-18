Ярославские присяжные вынесли обвинительный вердикт архангельцам
Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт двум жителям Архангельской области. Их обвиняли в грабеже и убийстве.
По данным следствия, июньской ночью в 2018 году злоумышленники напали на своего 56-летнего знакомого, избили его и похитили 50 тысяч рублей. После этого потерпевшего утопили в отводной канаве недалеко от Костромского шоссе.
Обвиняемые сами ходатайствовали о том, чтобы их дело рассматривал суд присяжных. Видимо, надеялись на сочувствие и понимание. Но этого не случилось: присяжные признали подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.
- Сегодня злоумышленникам назначено наказание. Каждому по 15,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU