2019-10-18T08:09:49+03:00
Общество

Октябрь, ты ли это: ярославцев ждут теплые дождливые выходные

Воздух прогреется до +11 градусов
Екатерина РЯБЦЕВА
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На ближайшие дни зонт - ваш лучший другНа ближайшие дни зонт - ваш лучший другФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Выходные в Ярославской области будут облачными и дождливыми. Несмотря на резкое потепление, солнце в наших краях в ближайшие дни так и не выглянет.

Днем температура воздуха увеличится до +11 градусов, а ночью ртуть в термометре упадет до +4…+9 градусов.

Все это время с небольшими перерывами в разных частях региона будут идти дожди.

Подует западный ветер – 5-10 метров в секунду.

Тумана и ухудшения метеорологической видимости синоптики не ожидают. Она останется стабильной: 7000-9000 метров.

Берите зонтики и не забывайте про резиновые сапоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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