Октябрь, ты ли это: ярославцев ждут теплые дождливые выходные
Воздух прогреется до +11 градусов
На ближайшие дни зонт - ваш лучший другФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Выходные в Ярославской области будут облачными и дождливыми. Несмотря на резкое потепление, солнце в наших краях в ближайшие дни так и не выглянет.
Днем температура воздуха увеличится до +11 градусов, а ночью ртуть в термометре упадет до +4…+9 градусов.
Все это время с небольшими перерывами в разных частях региона будут идти дожди.
Подует западный ветер – 5-10 метров в секунду.
Тумана и ухудшения метеорологической видимости синоптики не ожидают. Она останется стабильной: 7000-9000 метров.
Берите зонтики и не забывайте про резиновые сапоги.
ИСТОЧНИК KP.RU