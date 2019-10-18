Октябрь, ты ли это: ярославцев ждут теплые дождливые выходные

СЕГОДНЯ 08:09 2019-10-18T08:09:49+03:00

На ближайшие дни зонт - ваш лучший друг Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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Выходные в Ярославской области будут облачными и дождливыми. Несмотря на резкое потепление, солнце в наших краях в ближайшие дни так и не выглянет.

Днем температура воздуха увеличится до +11 градусов, а ночью ртуть в термометре упадет до +4…+9 градусов.

Все это время с небольшими перерывами в разных частях региона будут идти дожди.

Подует западный ветер – 5-10 метров в секунду.

Тумана и ухудшения метеорологической видимости синоптики не ожидают. Она останется стабильной: 7000-9000 метров.

Берите зонтики и не забывайте про резиновые сапоги.

ИСТОЧНИК KP.RU