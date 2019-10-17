Мэр Ярославля уволил Ильхама Худиева из-за «нечистых рук»

СЕГОДНЯ 21:32 2019-10-17T21:32:31+03:00

Волков намерен и дальше продолжать тенденцию с увольнениями

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В четверг, 17 октября, Владимир Волков уволил Ильхама Худиева. Директор покинул свой пост в АО «Яргорэлектротрансе» по инициативе первого лица города, потому что мэр считает его нечестным человеком.

– Все, кто не чист на руку, не могут работать в государственных и муниципальных структурах, – прокомментировал ситуацию градоначальник.

Также Волков отметил, что намерен продолжать тенденцию с увольнениями тех чиновников, которые пришли работать в мэрию не на благо ярославцев, а для личного обогащения.

ИСТОЧНИК KP.RU