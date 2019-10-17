«Бронепезд» справился с «Адмиралом» в битве на буллитах

СЕГОДНЯ 19:45 2019-10-17T19:45:38+03:00

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Завершающая игра выездной серии «Локомотива» началась стремительно. Уже на 8-й секунде хозяева остались в меньшинстве. Ярославцы, правда, проявили великодушие, не огорчив «моряков». Простили их и во второй раз. Однако судьи тут спохватились и как бы восстановили равенство по удалениям. На первый раз «бронепоезд» отбился. Но когда непонятно за что удалили нашего капитана Александра Свитова, шайба все-таки пересекла линию ворот Даниила Исаева. Гол вышел такой же сомнительный, как и удаление. Дважды судьи смотрели кино, но не нашли криминала и оставили наших без таймаута. . Едва начался второй период, новый удар для нас. Счет стал угрожающим – 2:0, что было совсем не по игре. Наши просто завелись и за какие-то две минуты сравняли счет на табло. Сначала заработали в большинстве, а Стефан да Коста в 13 секунд провел реализацию. Через минуту Павел Красковский за чужими воротами закрутил оборонцев, а шайбу сумел протолкнуть Даниилу Апалькову, который отметился своим первым голом в сезоне. Но недолго музыка у нас играла. Судьи в очередной раз ухитрились найти нарушение у Свитова, а «моряки» еще раз огорчили нашего юного голкипера. Но это было его последним огорчением. Хоть и находили придирчивые судьи повод для оставления наших в меньшинстве, Исаев уже был непробиваем. Кстати, на последних минутах матча Якуб Накладал покатил разбираться с судьями по обоснованности своего удаления. А вот оппонент Исаева у других ворот известный нам Антон Красоткин вынужден был еще раз огорчиться в третьем периоде, когда на 52-й минуте Денис Алексеев выиграл вбрасывание и сбросил шайбу Григорию Денисенко, который хлестко выстрелил в касание. Вот так «бронепоезд» впервые в сезоне выкатил на перегон овертайма. Первый блин комом не вышел во многом благодаря Исаеву. Хоть и не смогли его партнеры забить в овертайме, но и не пропустили. Настала очередь штрафных бросков. И тут юный кипер «бронепоезда» блеснул по полной. Ведь никакого опытам у Исаева нет в этом плане…А он…. Все шесть буллитов Исаев парировал, а единственный точный бросок Стефано да Косты принес победу «Локомотиву»

«Адмирал»–«Локомотив» - 3:4 Б (1:0;2:2;0:1;0:0;0:1Б)

ИСТОЧНИК KP.RU