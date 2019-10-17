2019-10-17T18:05:20+03:00
Происшествия

В Ярославле пропала 15-летня голубоглазая девочка с каре

Ребенка ищут несколько дней
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Надя Кузнецова ушла из дома и не вернуласьНадя Кузнецова ушла из дома и не вернуласьФото: СУ СКР по Ярославской области
Изменить размер текста:

К поиску 15-летней Нади Кузнецовой присоединились следователи. Ребенок ушел из дома на Перекопе 15 октября и до сих пор не вернулся. Подростка ищут близкие, волонтеры и правоохранители.

Девочка невысокого роста, около 175 см, худощавая, голубоглазая, светло-русая, носит «каре».

Была одета в длинную синюю куртку с капюшоном, черные спортивные трикотажные брюки по щиколотку с белой широкой полосой вдоль, черные широкие ботинки на толстой подошве.

Как сообщили волонтеры ЯрСпас, Надя может находиться в районе улиц Пирогова, Индустриальной или в Прибрежном.

Следственное управление обращается ко всем гражданам, которые располагают информацией о местонахождении Надежды Кузнецовой, с просьбой сообщить об этом по телефонам следственного отдела по Фрунзенскому району города Ярославля СК России по Ярославской области: 8-962-209-00-45, 8-962-209-00-43, 8-910-819-03-09, 8(4852) 42-97-87, 8(4852) 42-97-88, или по телефону ОМВД России по Красноперекопскому городскому району 8 (4852)21-02-02, либо "02".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ярославской исправительной колонии ежедневно выпекают 500 буханок хлеба
Реорганизации ортопедического отделения ярославской больницы №2 не будет
В Ярославле приземлился самолет 1944 года производства
Ярославна задолжала больше миллиона рублей и чуть не лишилась красного «Бьюика»
На реконструкцию парка «Плещеево озеро» дали 6 миллионов рублей
В Ярославле столкнулись легковушка и автобус
Ярославские приставы выехали на Фрунзе, чтобы ловить должников
Ругался матом и обзывал: ярославца осудили за оскорбление полицейского
Девочку из Угличского района искали всем селом, пока она играла с котенком в гаражах
Нож в лицо, труп на балкон: озверевший сожитель хранил тело убитой три дня в квартире под Ярославлем, а потом выкинул его в канаву
Ярославский фонд помощи бездомным животным получил президентский гранд в 1,5 миллиона рублей
Под Рыбинском иномарка сбила 83-летнюю бабушку
В Ярославле мужчина ловит и ест кошек на глазах у прохожих
В Ярославской области пьяный мужчина угнал машину и съехал на ней в кювет
Селифонтовское кладбище начали приводить в порядок
Ярославским почтальонам выдадут собачьи отпугиватели
В Ярославской области 16-летний подросток угнал скутер
Приставы-молодцы: владелец ярославской валяльной фабрики вернул большой долг в течение часа
В Ярославской области за сутки сгорела машина и гараж
Под Ярославлем ночью столкнулись две фуры
В Рыбинске оградили аварийный дом Рыбакова
В Ярославскую область снова вернется тепло
В Рыбинске монтируют новую площадку для скейтбординга
В Ярославле в Яблоневом посаде подсветили дорогу для школьников
Ярославские и рыбинские школы получат по миллиону рублей
В Ярославле покажут единственное в мире цирковое шоу пингвинов
В Рыбинске поставили ограждение у аварийного здания