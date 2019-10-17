В Ярославле пропала 15-летня голубоглазая девочка с каре
К поиску 15-летней Нади Кузнецовой присоединились следователи. Ребенок ушел из дома на Перекопе 15 октября и до сих пор не вернулся. Подростка ищут близкие, волонтеры и правоохранители.
Девочка невысокого роста, около 175 см, худощавая, голубоглазая, светло-русая, носит «каре».
Была одета в длинную синюю куртку с капюшоном, черные спортивные трикотажные брюки по щиколотку с белой широкой полосой вдоль, черные широкие ботинки на толстой подошве.
Как сообщили волонтеры ЯрСпас, Надя может находиться в районе улиц Пирогова, Индустриальной или в Прибрежном.
Следственное управление обращается ко всем гражданам, которые располагают информацией о местонахождении Надежды Кузнецовой, с просьбой сообщить об этом по телефонам следственного отдела по Фрунзенскому району города Ярославля СК России по Ярославской области: 8-962-209-00-45, 8-962-209-00-43, 8-910-819-03-09, 8(4852) 42-97-87, 8(4852) 42-97-88, или по телефону ОМВД России по Красноперекопскому городскому району 8 (4852)21-02-02, либо "02".
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