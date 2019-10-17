В ярославской исправительной колонии ежедневно выпекают 500 буханок хлеба

СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-17T16:46:57+03:00

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У печи – четверо осужденных, которые, прежде чем приступить к работе, прошли обучение по специальности «повар» со знание основ пекарского дела.

Продукция поступает не только в столовую ИК, но и в колонию-поселение при исправительном учреждении. Ежедневно осужденные получают около 500 пшенично-ржаного хлеба и хлеба из муки 2 сорта. Кроме того, периодически пекарям делает заказ магазин при колонии. Это может быть и сладкая сдобная выпечка, и что-то другое, повкуснее обычного хлеба.

ИСТОЧНИК KP.RU