В ярославской исправительной колонии ежедневно выпекают 500 буханок хлеба
Здесь оборудована собственная пекарня
Трудоустроенные осужденные возмещают убытки потерпевшим. ФОТО: пресс-служба УФСИН России по Ярославской области
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У печи – четверо осужденных, которые, прежде чем приступить к работе, прошли обучение по специальности «повар» со знание основ пекарского дела.
Продукция поступает не только в столовую ИК, но и в колонию-поселение при исправительном учреждении. Ежедневно осужденные получают около 500 пшенично-ржаного хлеба и хлеба из муки 2 сорта. Кроме того, периодически пекарям делает заказ магазин при колонии. Это может быть и сладкая сдобная выпечка, и что-то другое, повкуснее обычного хлеба.
ИСТОЧНИК KP.RU