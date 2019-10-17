Реорганизации ортопедического отделения ярославской больницы №2 не будет

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-17T16:31:57+03:00

В прошлом году больнице выделялись деньги на ремонт. ФОТО: Ярославская областная Дума

Об этом сегодня сообщил депутат областной Думы

Изменить размер текста: A A

Как отметил заместитель председателя регионального заксобрания Сергей Якушев во время визита в больницу, реорганизация ортопедического отделения существенной экономии не принесет, а больным людям доставит серьезные проблемы.

- В общем-то, тревогу забили сами пациенты и врачи. На стационарном лечении здесь находятся несколько десятков больных, проводится 5-6 операций ежедневно, - сказал депутат. – Теперь предстоит задуматься о ремонте помещений и о закупке необходимого оборудования.

В прошлом году больнице выделялись деньги на ремонт холла и регистратуры, кабинетов врача-травматолога и хирурга с помещениями под перевязочную и операционную.

ИСТОЧНИК KP.RU