2019-10-17T16:02:46+03:00
Общество

Ярославна задолжала больше миллиона рублей и чуть не лишилась красного «Бьюика»

За женщину «впряглись» близкие, которые выплатили долг до приезда эвакуатора
Екатерина РЯБЦЕВА
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Машина была в розыске, но представители власти часто видели ее в городском транспортном потоке/ФОТО: УФССП по Ярославской областиМашина была в розыске, но представители власти часто видели ее в городском транспортном потоке/ФОТО: УФССП по Ярославской области
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42-летняя ярославна задолжала за аренду земельного участка, а еще по налогам и сборам огромную сумму – 1 миллион 158 тысяч рублей.

Судебные приставы узнали, что у женщины есть красный «Бьюик», но она совсем не хотела лишаться престижного авто.

– Сотрудником ведомства было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля должницы, – рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Машину объявили в розыск. Сотрудники розыска часто видели яркую «гонку» на местных дорогах, но должница топила газ в пол и уходила от них.

Вскоре «Бьюик» нашли припаркованным в центре Ярославля.

Когда хозяйка авто увидела приставов рядом со своей «ласточкой» и служебный автомобиль, который заблокировал проезд, то забрала личные вещи из машины и стала звонить близким людям. Они приехали на помощь и, не дожидаясь эвакуатора, погасили весь долг целиком, включая исполнительский сбор в 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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