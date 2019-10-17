Ярославна задолжала больше миллиона рублей и чуть не лишилась красного «Бьюика»
42-летняя ярославна задолжала за аренду земельного участка, а еще по налогам и сборам огромную сумму – 1 миллион 158 тысяч рублей.
Судебные приставы узнали, что у женщины есть красный «Бьюик», но она совсем не хотела лишаться престижного авто.
– Сотрудником ведомства было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля должницы, – рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Машину объявили в розыск. Сотрудники розыска часто видели яркую «гонку» на местных дорогах, но должница топила газ в пол и уходила от них.
Вскоре «Бьюик» нашли припаркованным в центре Ярославля.
Когда хозяйка авто увидела приставов рядом со своей «ласточкой» и служебный автомобиль, который заблокировал проезд, то забрала личные вещи из машины и стала звонить близким людям. Они приехали на помощь и, не дожидаясь эвакуатора, погасили весь долг целиком, включая исполнительский сбор в 150 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU