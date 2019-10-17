На реконструкцию парка «Плещеево озеро» дали 6 миллионов рублей
6 миллионов пойдут на разработку нового экологического маршрута по мотивам произведения Михаила Пришвина «Кладовая солнца». Будет сделаны обзорные площадки, установят навигационные знаки, информационные стойки.
Этот год оказался удачным для Ярославской области в плане участия в различных конкурсах. Например, Данилов выиграл 60 миллионов рублей во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Там будет реконструирована Советская площадь. До этого в конкурсе побеждали Ростов, Тутаев, Мышкин и Переславль.
ИСТОЧНИК KP.RU