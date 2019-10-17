В Ярославле столкнулись легковушка и автобус

СЕГОДНЯ 15:31 2019-10-17T15:31:22+03:00

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Авария случилась в 8.20 утра на пересечении улиц Большая Октябрьская и Городской вал. Водитель легкового автомобиля, как говорят очевидцы, это была женщина, решил повернуть со второго ряда направо. В это время рядом на полосе ехал автобус №72. То ли водитель решил, что успеет совершить маневр, то ли надеялся, что автобус успеет притормозить, но ДТП избежать не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU